На данный момент шансы «Филадельфии» заполучить Купера Флэгга – 8,3%
«Филадельфия» сохраняет шансы получить 1-й номер драфта-2025.
На данный момент вероятность того, что «Сиксерс» получат 1-й номер драфта этого года и право выбрать Купера Флэгга, составляет 8,3 процента, отмечает репортер Эван Сайдери.
С результатом 20-34 «Филадельфия» удерживает свой драфт-пик, защищенный в Топ-6. Если команда опустится до 7-го места, пик перейдет к «Оклахоме».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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