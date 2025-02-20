На данный момент шансы «Филадельфии» заполучить Купера Флэгга – 8,3%

«Филадельфия» сохраняет шансы получить 1-й номер драфта-2025.

На данный момент вероятность того, что «Сиксерс» получат 1-й номер драфта этого года и право выбрать Купера Флэгга , составляет 8,3 процента, отмечает репортер Эван Сайдери.

С результатом 20-34 «Филадельфия » удерживает свой драфт-пик, защищенный в Топ-6. Если команда опустится до 7-го места, пик перейдет к «Оклахоме».