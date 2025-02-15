2

Купер Флэгг об университете: «Черт возьми, я хочу остаться»

Купер Флэгг заявил, что хотел бы остаться в Дьюке еще на один сезон.

«Черт возьми, я хочу остаться на следующий год», – признался форвард университета Дьюка в интервью The Athletic.

Флэгга спросили, чувствует ли он себя больше игроком-студентом или профессиональным спортсменом.

«Я все еще чувствую себя ребенком. Я знаю университет только с этой стороны. Так я его вижу. Я не знаю, как себя чувствовали дети раньше, и чувствую ли я себя по-другому, чувствую ли я себя больше профессионалом. То же самое происходит с детьми в старших классах школы, когда они получают большие деньги. Я не знаю. Я чувствую себя вполне нормально», – ответил Флэгг.

Флэгг считается главным претендентом на первый номер драфта НБА 2025 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Купер Флэгг
logoНБА
университет Дьюк
logoдрафт НБА
logoNCAA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Оклахоме» стоит обменять весь свой запас пиков на Купера Флэгга»
19сегодня, 17:37
22 очка и 4 подбора от Виктора Лахина помогли Клемсону обыграть Дьюк Купера Флэгга
39 февраля, 06:25Видео
Егор Демин – 9-й в прогнозе на драфт-2025 НБА от ESPN, Влад Голдин – 93-й
620 января, 15:42
Лу Уильямс: «Не думаю, что Купер Флэгг способен вытянуть команду единолично. Хотел бы увидеть его в «Шарлотт»
1213 января, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
«Много хороших воспоминаний». Стефен Карри вернулся на «Оракл-арену» на тренировку перед Матчем всех звезд
34 минуты назадВидео
Кевин Гарнетт – Джоэлу Эмбииду: «Пропусти остаток сезона. Приведи себя в порядок»
447 минут назад
Леброн Джеймс о соперничестве со Стефеном Карри: «Он не любил меня, а я не любил его»
10сегодня, 18:36
Билл Симмонс: «Оклахоме» стоит обменять весь свой запас пиков на Купера Флэгга»
19сегодня, 17:37
Горан Шашич: «Скоро российские команды вернутся в Евролигу»
1сегодня, 17:20
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Канзас Стэйт
4сегодня, 17:16
«Шарлотт» подпишет Уэнделла Мура
сегодня, 16:52
Сегодня в Сан-Франциско пройдут конкурсы Уик-энда всех звезд НБА
5сегодня, 16:48
Джарен Джексон: «Вторая награда «Лучший защитник года» будет значить очень много»
6сегодня, 15:59
«Мы здесь, чтобы победить». Стефон Касл сделал предупреждение участникам Матча всех звезд
4сегодня, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
57 минут назад
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
сегодня, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
1сегодня, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
сегодня, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
сегодня, 16:10
Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»
сегодня, 14:39
Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»
сегодня, 14:33
Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
1сегодня, 13:55
Раиса Мусина о Клюндиковой в WNBA: «Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед»
сегодня, 11:26
Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
1вчера, 18:59Фото
Рекомендуем