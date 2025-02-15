Купер Флэгг об университете: «Черт возьми, я хочу остаться»
Купер Флэгг заявил, что хотел бы остаться в Дьюке еще на один сезон.
«Черт возьми, я хочу остаться на следующий год», – признался форвард университета Дьюка в интервью The Athletic.
Флэгга спросили, чувствует ли он себя больше игроком-студентом или профессиональным спортсменом.
«Я все еще чувствую себя ребенком. Я знаю университет только с этой стороны. Так я его вижу. Я не знаю, как себя чувствовали дети раньше, и чувствую ли я себя по-другому, чувствую ли я себя больше профессионалом. То же самое происходит с детьми в старших классах школы, когда они получают большие деньги. Я не знаю. Я чувствую себя вполне нормально», – ответил Флэгг.
Флэгг считается главным претендентом на первый номер драфта НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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