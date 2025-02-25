Пол Джордж: «У Эйса Бэйли больше потенциал, чем у Купера Флэгга»

Пол Джордж считает, что у Эйса Бэйли больше потенциал, чем у Купера Флэгга.

«Я думаю, что Эйс Бэйли может достичь немного больше, чем Купер Флэгг .

Я думаю, что оба станут игроками уровня Матча всех звезд, оба станут суперзвездами, когда разовьются и попадут в НБА. Я думаю, что этих двоих определенно будут сравнивать с Мэджиком Джонсоном и Лэрри Бердом из-за схожих типов телосложения и равенства между ними.

Но я выберу Эйса Бэйли», – сказал форвард «Филадельфии».

Флэгг считается главным кандидатом на первый номер драфта НБА 2025 года.