Пол Джордж: «У Эйса Бэйли больше потенциал, чем у Купера Флэгга»
Пол Джордж считает, что у Эйса Бэйли больше потенциал, чем у Купера Флэгга.
«Я думаю, что Эйс Бэйли может достичь немного больше, чем Купер Флэгг.
Я думаю, что оба станут игроками уровня Матча всех звезд, оба станут суперзвездами, когда разовьются и попадут в НБА. Я думаю, что этих двоих определенно будут сравнивать с Мэджиком Джонсоном и Лэрри Бердом из-за схожих типов телосложения и равенства между ними.
Но я выберу Эйса Бэйли», – сказал форвард «Филадельфии».
Флэгг считается главным кандидатом на первый номер драфта НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NJ.com
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