Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
Вышел новый выкуск подкаста «Вне формата».
Гостем подкаста стала генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин.
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион Европы рассказала, как найти себя после завершения спортивной карьеры, что значит управлять мужским баскетболом и как совмещать лидерство, спорт и жизнь вне площадки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Норникель
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