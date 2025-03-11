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Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»

Вышел новый выкуск подкаста «Вне формата».

Гостем подкаста стала генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион Европы рассказала, как найти себя после завершения спортивной карьеры, что значит управлять мужским баскетболом и как совмещать лидерство, спорт и жизнь вне площадки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Норникель
logoИлона Корстин
logoЕдиная лига ВТБ
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