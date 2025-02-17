Илона Корстин о победе «Хозяев» на Матче всех звезд: «Наши игроки хотели показать свою лучшую игру перед своими семьями и болельщиками»

Илона Корстин прокомментировала итог Матча всех звезд.

Команда российских баскетболистов победила легионеров со счетом 124:107.

«Наши игроки, как настоящие хозяева, хотели показать свою лучшую игру перед своими семьями и болельщиками, так как понимают, насколько это важное событие в мире баскетбола. Плюс в таком формате у наших ребят всегда есть желание сыграть хорошо и обыграть иностранцев. Потому что бывают случаи, когда они не получают много игрового времени в своих клубах и сидят за спинами этих же легионеров. Иностранцы же вышли на площадку в расслабленном состоянии. Во второй половине хотели включиться на полную, но уже не получилось. Хотя некоторые баскетболисты, как например Девон Акун-Перселл , боролись очень серьезно. Было видно, что форвард УНИКСа хотел выиграть игру, но его мало кто поддержал.

Конкурс трехочковых получился конкурентным , а появление в нем Евгении Фролкиной добавило ему особого антуража. В целом хочется поблагодарить всех ребят за участие. Это важно не только для лиги, но и для всего баскетбола в России», – оценила событие генеральный директор Единой лиги ВТБ.