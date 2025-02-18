Илона Корстин: «Прошедший Матч звезд – один из самых сложных и масштабных проектов Лиги ВТБ»

Илона Корстин подвела итоги 9-го Матча звезд Единой лиги ВТБ.

«Прошедший Матч звезд – один из самых сложных и масштабных проектов Лиги. В его подготовке было задействовано более 500 человек, которые отвечали за монтаж арены, организацию, креатив, логистику и коммуникацию. В итоге получился настоящий праздник баскетбола в русском стиле. Считаю, что нам удалось воплотить выбранную концепцию на 100 процентов.

Хотела бы отдельно поблагодарить всех участников, игроков, тренеров, партнеров, спонсоров и офис Лиги за проделанную работу. Матч звезд в этом году оказался очень популярным и собрал много позитивных отзывов – Лига продала все билеты за две недели до события, а трансляцию Матча звезд посмотрели болельщики из 70 стран. Несомненно, такое мероприятие популяризирует Единую лигу ВТБ и наш любимый вид спорта», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

16 февраля на «ВТБ Арене» команда «Хозяев» обыграла команду «Гостей» со счетом 124:107.