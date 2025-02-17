Илона Корстин о Матче всех звезд Единой лиги ВТБ: «Русский стиль, сказки, тема богатырей. Получили массу позитивных отзывов от болельщиков»

Илон Корстин поделилась впечатлениями от Матча всех звезд.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ рассказала о 9-м ежегодном мероприятии.

«Мы долго готовились к этому МВЗ, пытаясь придумать что-то свежее и интересное для болельщиков. Считаю, что у нас многое получилось. Особенно мне понравились яркие декорации под русский стиль. Мне кажется, что они очень хорошо смотрелись, как на ТВ-картинке, так и вживую. Плюс яркая форма, которая пришлась по вкусу болельщикам. Тематическое представление игроков, русские сказки, тема богатырей... Это был удачный выбор, зрители оценили нашу работу, наш креатив. Сразу после Матча звезд мы получили массу позитивных отзывов от болельщиков, которые были на арене, а также от тех, кто смотрел матч по телевизору. Было очень приятно», – заключила Корстин .