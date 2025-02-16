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Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»

Илона Корстин рассказала, что ждет болельщиков на Матче всех звезд.

«Вы увидите лучших баскетболистов, которые у нас есть и играют в нашем чемпионате. У нас русский стиль, все ярко, красиво. Вы увидите очень красивую баскетбольную форму, которая уже понравилась болельщикам. Будем много сюрпризов: и артисты, и цирковые номера, и баскетбольные конкурсы. Все, что надо, чтобы классно провести время.

Мы будем в дружеской игре соревноваться и мериться силами. Основная цель этого матча — показать все, на что способны наши баскетболисты. Ведь баскетбол — уникальная игра, где очень много интересных моментов, которые происходят только в нашем виде спорта. Мы просим наших участников показать свое мастерство. Здесь нет давления, они играют для зрителя. Зрители тоже будут полноценными участниками Матча всех звезд», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoИлона Корстин
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