Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»
«Вы увидите лучших баскетболистов, которые у нас есть и играют в нашем чемпионате. У нас русский стиль, все ярко, красиво. Вы увидите очень красивую баскетбольную форму, которая уже понравилась болельщикам. Будем много сюрпризов: и артисты, и цирковые номера, и баскетбольные конкурсы. Все, что надо, чтобы классно провести время.
Мы будем в дружеской игре соревноваться и мериться силами. Основная цель этого матча — показать все, на что способны наши баскетболисты. Ведь баскетбол — уникальная игра, где очень много интересных моментов, которые происходят только в нашем виде спорта. Мы просим наших участников показать свое мастерство. Здесь нет давления, они играют для зрителя. Зрители тоже будут полноценными участниками Матча всех звезд», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
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