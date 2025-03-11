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Летевший из Омска в Москву самолет со «Спартой энд К» совершил вынужденную посадку в Перми

Летевший в Москву самолет со «Спартой энд К» приземлился в Перми.

Самолет с баскетболистками «Спарты энд К», совершавший рейс из Омска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.

Самолет авиакомпании S7 Airlines вылетел из Омска в 3:45 по московскому времени, а в 4:40 ввели временные ограничения в аэропорту Домодедово. Рейс перенаправили в Пермь, где в 7:09 самолет совершил вынужденную посадку. Ожидается, что он вылетит в Домодедово в 17:00.

«В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10:15 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – сообщила Росавиация.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «В мечтах о слэмданке»
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