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Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Енисея»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

УГМК выиграл у «Енисея».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа А

УГМК – Енисей – 73:64 (16:16, 25:13, 18:17, 14:18)

УГМК: Клюндикова (13 + 10 подборов), К.Левченко (10 + 7 передач), Косу (9 + 6 подборов).

ЕНИСЕЙ: Корниенко (16), Буланова (9 + 9 подборов), Д.Левченко (9).

5 марта. 17.00

Положение команд: УГМК – 24-1, МБА – 16-8, Надежда – 15-10, Ника – 14-10, Динамо Курск – 14-10, Енисей – 12-14.

Группа Б

Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 10-13, Самара – 8-15, Динамо Москва – 5-19, Нефтяник – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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