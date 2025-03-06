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Премьер-лига. Женщины. МБА обыграла «Надежду», курское «Динамо» разгромило «Нику» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

МБА обыграла «Надежду». Курское «Динамо» разгромило «Нику».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа А

МБА – Надежда – 58:45 (9:19, 14:9, 22:10, 13:7)

МБА: Яковлева (18 + 10 подборов), Фролкина (10 + 8 подборов), Коршакова (10 + 5 передач).

НАДЕЖДА: Томпсон (15 + 10 подборов), Комарова (14 + 7 подборов).

6 марта. 17.00

Динамо Курск – Ника – 88:62 (24:17, 29:21, 14:13, 21:11)

ДИНАМО К: Томас (21), Фролкина (14).

НИКА: Комарова (14), Логунова (13 + 9 подборов).

6 марта. 19.00

Положение команд: УГМК – 24-1, МБА – 17-8, Динамо Курск – 15-10, Надежда – 15-11, Ника – 14-11, Енисей – 12-14.

Группа Б

Самара – Нефтяник – 55:67 (17:11, 13:23, 10:23, 15:10)

САМАРА: Курильчук (13), Тихонова (8 + 6 подборов).

НЕФТЯНИК: Бейтс (14 + 7 подборов), Сафонова (13 + 6 подборов).

6 марта. 18.00

Спарта энд К – Динамо Москва – 71:59 (14:15, 12:10, 23:13, 22:21)

СПАРТА: Селезенева (21 + 7 передач), Люлина, Довнар-Запольская (обе – 12).

ДИНАМО М: Паневина (11), Комиссаренко (10).

6 марта. 18.00

Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 11-13, Самара – 8-16, Динамо Москва – 5-20, Нефтяник – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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