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Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК, «Ника» встретится с МБА и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

«Надежда» примет лидера турнира УГМК, «Ника» встретится с МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа А

Енисей – Динамо Курск – 57:90 (20:18, 19:28, 8:15, 10:29)

ЕНИСЕЙ: Петрова (23), Левченко (10 + 5 подборов)

ДИНАМО КУРСК: Фролкина (17 + 5 подборов), Штанько (16 + 5 подборов), Голдырева (13 + 5 передач), Линскенс (10), Глонти (10 + 5 подборов)

10 марта. 14.00

Надежда – УГМК

10 марта. 17.00

Ника – МБА

10 марта. 18.30

Положение команд: УГМК – 24-1, МБА – 17-8, Динамо Курск – 15-10, Надежда – 15-11, Ника – 14-11, Енисей – 12-14.

Группа Б

Динамо Москва – Динамо Новосибирск

10 марта. 16.00

Нефтяник – Спарта энд К

10 марта. 17.00

Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 11-13, Самара – 8-16, Динамо Москва – 5-20, Нефтяник – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Курск жен
Ника жен
Енисей жен
МБА жен
Нефтяник жен
чемпионат России жен
logoНадежда жен
logoУГМК жен
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