Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК, «Ника» встретится с МБА и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Надежда» примет лидера турнира УГМК, «Ника» встретится с МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
Енисей – Динамо Курск – 57:90 (20:18, 19:28, 8:15, 10:29)
ЕНИСЕЙ: Петрова (23), Левченко (10 + 5 подборов)
ДИНАМО КУРСК: Фролкина (17 + 5 подборов), Штанько (16 + 5 подборов), Голдырева (13 + 5 передач), Линскенс (10), Глонти (10 + 5 подборов)
10 марта. 14.00
Надежда – УГМК
10 марта. 17.00
Ника – МБА
10 марта. 18.30
Положение команд: УГМК – 24-1, МБА – 17-8, Динамо Курск – 15-10, Надежда – 15-11, Ника – 14-11, Енисей – 12-14.
Группа Б
Динамо Москва – Динамо Новосибирск
10 марта. 16.00
Нефтяник – Спарта энд К
10 марта. 17.00
Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 11-13, Самара – 8-16, Динамо Москва – 5-20, Нефтяник – 5-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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