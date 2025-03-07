Де’Аарон Фокс: «У меня не было никакого «списка предпочтений». Хотел в «Сперс» и не собирался переходить просто по указке»
Де’Аарон Фокс поделился подробностями обмена в «Сан-Антонио».
После новостей о готовности «Сакраменто» расстаться с разыгрывающим прошла информация о списке предпочтений баскетболиста, который включал «Майами» и «Хьюстон».
«У меня не было никакого чертова списка. Была только одна команда. Я хотел попасть в «Сперс».
Многие злятся на меня, заявляют, что я связал руки команде. Это моя карьера. Любой на моем месте сделал бы то же самое.
Строить команду – не моя задача. Я не собирался просто переходить по указке. У меня было свое направление. Я хотел играть с Вембаньямой.
Он уникален. Играть с суперзвездой не всегда легко. Им нужен мяч, внимание.
Но Вик может принести команде титул, так что надо учиться отталкиваться от его сильных сторон. Само его присутствие делает команду особенной», – поделился Фокс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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