Де’Аарон Фокс: «У меня не было никакого «списка предпочтений». Хотел в «Сперс» и не собирался переходить просто по указке»

Де’Аарон Фокс поделился подробностями обмена в «Сан-Антонио».

После новостей о готовности «Сакраменто » расстаться с разыгрывающим прошла информация о списке предпочтений баскетболиста, который включал «Майами» и «Хьюстон».

«У меня не было никакого чертова списка. Была только одна команда. Я хотел попасть в «Сперс».

Многие злятся на меня, заявляют, что я связал руки команде. Это моя карьера. Любой на моем месте сделал бы то же самое.

Строить команду – не моя задача. Я не собирался просто переходить по указке. У меня было свое направление. Я хотел играть с Вембаньямой .

Он уникален. Играть с суперзвездой не всегда легко. Им нужен мяч, внимание.

Но Вик может принести команде титул, так что надо учиться отталкиваться от его сильных сторон. Само его присутствие делает команду особенной», – поделился Фокс .