Менеджер НБА: «В этом трансферном окне победителем стал Klutch. Почти Большой шлем»
Агенство Klutch Sports успешно отработало этой зимой.
«Победителем трансферного окна стал Klutch. Они почти взяли Большой шлем», – прокомментировал успех компании менеджер НБА.
Агенство под управлением Рича Пола организовало переходы Де’Аарона Фокса в «Сперс», Зака Лавина в «Сакраменто» и Брэндона Ингрэма в «Торонто» с подписанием нового контракта. Также клиентом Klutch Sports является центровой Энтони Дэвис, который должен продолжить карьеру в «Далласе» в роли первой звезды клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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