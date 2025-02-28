Менеджер НБА: «В этом трансферном окне победителем стал Klutch. Почти Большой шлем»

Агенство Klutch Sports успешно отработало этой зимой.

«Победителем трансферного окна стал Klutch. Они почти взяли Большой шлем», – прокомментировал успех компании менеджер НБА .

Агенство под управлением Рича Пола организовало переходы Де’Аарона Фокса в «Сперс», Зака Лавина в «Сакраменто » и Брэндона Ингрэма в «Торонто» с подписанием нового контракта. Также клиентом Klutch Sports является центровой Энтони Дэвис, который должен продолжить карьеру в «Далласе» в роли первой звезды клуба.