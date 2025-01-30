Журналист Винс Гудвилл: «На верху списка Де’Аарона Фокса находятся «Сан-Антонио», «Майами» и «Хьюстон»

«Сперс», «Хит» и «Рокетс» входят в список предпочтений Де’Аарона Фокса.

«У Де’Аарона Фокса есть список команд, в которые он предпочел бы перейти. Это небольшой список. Короткий список. Этот список не один, но на верху списка находятся «Сан-Антонио», «Майами» и «Портленд».

Я считаю, что последние две команды находятся во втором эшелоне. Первый эшелон — это игра с Виктором Вембаньямой», – сказал журналист Yahoo Sports.

Позже Гудвилл исправился, сказав, что имел в виду не «Портленд», а «Хьюстон».