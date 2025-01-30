Журналист Винс Гудвилл: «На верху списка Де’Аарона Фокса находятся «Сан-Антонио», «Майами» и «Хьюстон»
«Сперс», «Хит» и «Рокетс» входят в список предпочтений Де’Аарона Фокса.
«У Де’Аарона Фокса есть список команд, в которые он предпочел бы перейти. Это небольшой список. Короткий список. Этот список не один, но на верху списка находятся «Сан-Антонио», «Майами» и «Портленд».
Я считаю, что последние две команды находятся во втором эшелоне. Первый эшелон — это игра с Виктором Вембаньямой», – сказал журналист Yahoo Sports.
Позже Гудвилл исправился, сказав, что имел в виду не «Портленд», а «Хьюстон».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Dru в соцсети X
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