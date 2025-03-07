Де’Аарон Фокс о переходе в «Сперс»: «Лучше буду играть за другую команду, чем за другого тренера»
«Хотел провести всю карьеру в одном клубе. По-настоящему хотел. Никогда не просил обмена.
Мне все нравилось в «Сакраменто». Все было окрашено в цвета клуба. Город был очень добр ко мне. Когда мы начали побеждать, это чувствовалось повсюду. Замечательное место.
Но во время ситуации с Майком Брауном мне пришлось сказать, что это мой 8-й сезон и будет уже 5-й тренер. Я не буду играть за нового тренера, лучше сыграю за новую команду.
Некоторые парни в раздевалке были против Майка еще до его продления. Они хотели его увольнения еще летом, но я не скажу, кто это был», – заключил Фокс.
Браун был уволен из «Кингз» во время неудачной серии поражений после продления этим летом контракта до 2027 года.
Фокс отправился в «Сан-Антонио» перед дедлайном в результате обмена.
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