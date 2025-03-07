  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Де’Аарон Фокс о переходе в «Сперс»: «Лучше буду играть за другую команду, чем за другого тренера»
7

Де’Аарон Фокс о переходе в «Сперс»: «Лучше буду играть за другую команду, чем за другого тренера»

Де’Аарон Фокс описал свой обмен из «Сакраменто».

«Хотел провести всю карьеру в одном клубе. По-настоящему хотел. Никогда не просил обмена.

Мне все нравилось в «Сакраменто». Все было окрашено в цвета клуба. Город был очень добр ко мне. Когда мы начали побеждать, это чувствовалось повсюду. Замечательное место.

Но во время ситуации с Майком Брауном мне пришлось сказать, что это мой 8-й сезон и будет уже 5-й тренер. Я не буду играть за нового тренера, лучше сыграю за новую команду.

Некоторые парни в раздевалке были против Майка еще до его продления. Они хотели его увольнения еще летом, но я не скажу, кто это был», – заключил Фокс.

Браун был уволен из «Кингз» во время неудачной серии поражений после продления этим летом контракта до 2027 года.

Фокс отправился в «Сан-Антонио» перед дедлайном в результате обмена.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМайк Браун
logoСан-Антонио
logoСакраменто
logoНБА
logoДе'Аарон Фокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де’Аарон Фокс о гостевом матче против «Кингз»: «Плевать на озлобленных людей»
3вчера, 18:14
Менеджер НБА: «В этом трансферном окне победителем стал Klutch. Почти Большой шлем»
228 февраля, 15:40
Дончич – в «Лейкерс», Дэвис – в «Далласе», Батлер – в «Голден Стэйт». Итоги невероятного дедлайна
488 февраля, 12:30
Главные новости
НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Клипперс» сыграют с «Нью-Йорком» и другие матчи
1714 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» справился с «Партизаном», «Виллербан» проиграл «Маккаби» и другие результаты
320 минут назад
Тео Маледон получил травму руки в матче с «Маккаби»
сегодня, 20:38Видео
Виктор Вембаньяма получил разрешение врачей на перелеты и поддержит Де’Аарона Фокса в матче в Сакраменто
сегодня, 20:26Фото
«Никс» оптимистично настроены по поводу травмы голеностопа Джейлена Брансона
1сегодня, 20:14
Патрик Беверли: «83% игроков НБА совершенно беспонтовые в жизни»
15сегодня, 19:56
Стивен Эй Смит: «Перкинс хотел кому-нибудь врезать из-за слов Баркли, я его отговорил»
6сегодня, 19:35
«Локомотив-Кубань» подписал защитника Джона Дженкинса до конца сезона
сегодня, 18:50Фото
Влад Голдин вошел в список финалистов на получение награды лучшему центровому сезона NCAA от Зала славы баскетбола имени Нейсмита
2сегодня, 18:40
Лука Дончич: «Гэйб Винсент выиграл матч с «Никс»
7сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Ле-Ман»
сегодня, 20:45
Адриатическая лига. «Цибона» крупно обыграла «Морнар Бар»
сегодня, 20:43
Чемпионат Турции. «Яловаспор» уступил «Бахчешехиру»
сегодня, 20:41
Томас Эртель: «Думал о завершении карьеры после срыва сделки с «Барселоной»
сегодня, 19:20
«Бавария» рассталась с форвардом Кевином Йебо
сегодня, 19:07Фото
Стивен Эй Смит согласовал условия контракта на 5 лет и 100 миллионов долларов с ESPN
2сегодня, 16:05
Фредди Гиллеспи избежал осложнений после травмы головы в матче «Милана» против «Фенербахче»
сегодня, 14:40
Девин Робинсон из «Цедевиты-Олимпии» стал MVP 1/8 финала Еврокубка
1сегодня, 13:54Видео
Евролига оштрафовала клубы на 457000 евро в сезоне-2024/25
сегодня, 13:44
Брайан Уиндхорст: «Пэйтон Притчард – причина, почему «Бостон» будет тяжело победить»
2сегодня, 11:28