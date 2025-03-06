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Де’Аарон Фокс о гостевом матче против «Кингз»: «Плевать на озлобленных людей»

Де’Аарон Фокс поделился ожиданиями от того, как его встретят в Сакраменто.

«Тем, кто меня все еще любит, я, конечно, очень ценю это. Разумеется, я провел там много времени. Тем, кто меня не любит, мне плевать на озлобленных людей», – сказал разыгрывающий «Сан-Антонио».

В пятницу Фокс впервые сыграет в гостях против своей бывшей команды «Сакраменто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста Гектора Ледесмы в соцсети X
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