Де’Аарон Фокс о гостевом матче против «Кингз»: «Плевать на озлобленных людей»
Де’Аарон Фокс поделился ожиданиями от того, как его встретят в Сакраменто.
«Тем, кто меня все еще любит, я, конечно, очень ценю это. Разумеется, я провел там много времени. Тем, кто меня не любит, мне плевать на озлобленных людей», – сказал разыгрывающий «Сан-Антонио».
В пятницу Фокс впервые сыграет в гостях против своей бывшей команды «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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