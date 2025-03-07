Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Енисей»
Сегодня, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч. «Нижний Новгород» примет «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 29-5, Зенит – 29-5, УНИКС – 28-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 18-16, Пари Нижний Новгород – 15-19, Автодор – 14-20, Парма – 14-20, МБА-МАИ – 12-22, Енисей – 11-24, Самара – 8-26, Астана – 1-33.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости