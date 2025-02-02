Единая лига ВТБ. «Зенит» взял верх над ЦСКА в гостях, УНИКС победил «Пари НН» и возглавил таблицу
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
Московский ЦСКА уступил санкт-петербургскому «Зениту» в центральном матче недели. Казанский УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 25-5, ЦСКА – 24-5, Зенит – 24-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 15-14, Пари Нижний Новгород – 13-16, Парма – 13-16, Автодор – 11-18, Енисей – 10-20, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-21, Астана – 1-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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