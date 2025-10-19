Видео
0

Лука Дончич не хотел уходить с площадки в игре с «Сакраменто»

Звездный защитник «Лейкерс» отказывался покидать паркет.

В заключительном предсезонном матче против «Кингс» Дончич отыграл 32 минуты. 

Камеры поймали момент в 4-й четверти, когда тренерский штаб принял решение убрать словенца с паркета, но Дончич отказывался уходить, качая головой и крича «Нет!». В итоге он с улыбкой все же отправился на скамейку запасных.

Суперзвезда «Лейкерс» записал на свой счет 31 очко, 5 подборов и 9 передач. Без него «озерники» уступили «Сакраменто» в близкой концовке – 116:117.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9158 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛука Дончич
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoЛейкерс
предсезонные матчи
logoСакраменто
