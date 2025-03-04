Единая лига. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-21» и победил «Енисей» в гостях, ЦСКА разгромил «Уралмаш» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ прошли 4 встречи.
«Локомотив-Кубань» взял верх над «Енисеем» в гостях, выиграв вторую половину встречи со счетом 54:30. ЦСКА разгромил «Уралмаш» и одержал 5-ю победу подряд. УНИКС победил МБА-МАИ на домашней площадке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 29-5, Зенит – 28-5, УНИКС – 28-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 18-16, Пари Нижний Новгород – 15-19, Автодор – 14-19, Парма – 13-20, МБА-МАИ – 12-22, Енисей – 11-24, Самара – 8-25, Астана – 1-33.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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