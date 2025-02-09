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Единая лига ВТБ. «Пари НН» сыграет с ЦСКА, УНИКС примет «Автодор» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут пять матчей.

«Пари Нижний Новгород» сыграет с московским ЦСКА, УНИКС в Казани примет саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 26-5, Зенит – 26-5, ЦСКА – 25-5, Локомотив-Кубань – 23-7, Уралмаш – 16-14, Пари Нижний Новгород – 13-17, Парма – 13-18, Автодор – 12-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-21, Самара – 8-22, Астана – 1-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoУНИКС
logoУралмаш
logoМБА-МАИ
logoЕнисей
logoЦСКА
logoБК Пари Нижний Новгород
logoСамара
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logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
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