Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Паниониосом», «Колососс» примет «Панатинаикос»
Сегодня, 19 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.
«Олимпиакос» сыграет с «Паниониосом», «Колососс» встретится с «Панатинаикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 3-0, Перистери – 2-0, Олимпиакос – 2-0, ПАОК – 2-1, Кардицас – 1-1, Панатинаикос – 1-1, Колоссос – 1-1, Миконос – 1-1, Ираклис – 1-2, Промитеас – 1-2, Марусси – 1-2, Паниониос – 0-2, Арис – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9158 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости