Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Паниониосом», «Колососс» примет «Панатинаикос»

Сегодня, 19 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Олимпиакос» сыграет с «Паниониосом», «Колососс» встретится с «Панатинаикосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: АЕК – 3-0, Перистери – 2-0, Олимпиакос – 2-0, ПАОК – 2-1, Кардицас – 1-1, Панатинаикос – 1-1, Колоссос – 1-1, Миконос – 1-1, Ираклис – 1-2, Промитеас – 1-2, Марусси – 1-2, Паниониос – 0-2, Арис – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.