Ассистент «Далласа» Алекс Дженсен станет главным тренером университета Юта

Алекс Дженсен возглавит команду университета Юта.

Опытный ассистент Алекс Дженсен, в настоящее время работающий в тренерском штабе «Далласа », согласился стать главным тренером команды университета Юта.

46-летний Дженсен в последние дни стал ведущим кандидатом на должность в университетской команде, сообщает CBS Sports. Он заменит Крэйга Смита, который был уволен в прошлом месяце после почти четырех сезонов на должности главного тренера университета Юта.