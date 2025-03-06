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Ассистент «Далласа» Алекс Дженсен станет главным тренером университета Юта

Алекс Дженсен возглавит команду университета Юта.

Опытный ассистент Алекс Дженсен, в настоящее время работающий в тренерском штабе «Далласа», согласился стать главным тренером команды университета Юта.

46-летний Дженсен в последние дни стал ведущим кандидатом на должность в университетской команде, сообщает CBS Sports. Он заменит Крэйга Смита, который был уволен в прошлом месяце после почти четырех сезонов на должности главного тренера университета Юта.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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