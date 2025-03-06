Джейсон Кидд: «Игровая нагрузка Кайри Ирвинга не имела никакого отношения к его травме»

Джейсон Кидд прокомментировал освещение травмы Кайри Ирвинга.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» выбыл на длительный срок с разрывом передней крестообразной связки после того, как наступил на ногу Йонасу Валанчюнасу в результате фола Демара Дерозана .

«Его игровая нагрузка не имеет никакого отношения к травме. Речь идет об одном эпизоде. Это несчастный случай. Именно так это и должно освещаться, а вместо этого мы сталкиваемся с теориями заговоров», – снова оценил ситуацию главный тренер «Далласа ».