Саша Обрадович о поражении в дерби: «Не смогли подстроиться под критерии судейства, не знал что делать»

Саша Обрадович прокомментировал поражение «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда » уступила «Партизану » в дерби клубов из Белграда (76:79). «Партизан» отыгрался с «-16» по ходу матча, основная часть камбэка пришлась на 4-ю четверть.

«Партизан» победил, мы проиграли, не смогли подстроиться под критерии судейства в последней четверти. Впервые не знал, что делать.

Обычная игра. Поражения случаются, дело было не в настрое. Поздравил наших игроков после матча. Подобные неудачи из-за свистков бывают.

Можно долго обсуждать, что мы должны были сделать лучше. Обороняться, осторожнее опекать Дуйэна Вашингтона (25 очков). Но честно говоря, мы хорошо играли и заслуживали победу.

Рядовое поражение, идем дальше», – заключил главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович .