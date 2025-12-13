Саша Обрадович о поражении в дерби: «Не смогли подстроиться под критерии судейства, не знал что делать»
Саша Обрадович прокомментировал поражение «Црвены Звезды».
«Црвена Звезда» уступила «Партизану» в дерби клубов из Белграда (76:79). «Партизан» отыгрался с «-16» по ходу матча, основная часть камбэка пришлась на 4-ю четверть.
«Партизан» победил, мы проиграли, не смогли подстроиться под критерии судейства в последней четверти. Впервые не знал, что делать.
Обычная игра. Поражения случаются, дело было не в настрое. Поздравил наших игроков после матча. Подобные неудачи из-за свистков бывают.
Можно долго обсуждать, что мы должны были сделать лучше. Обороняться, осторожнее опекать Дуйэна Вашингтона (25 очков). Но честно говоря, мы хорошо играли и заслуживали победу.
Рядовое поражение, идем дальше», – заключил главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович.
