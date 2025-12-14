0

Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»

13 декабря в чемпионате Франции прошли три матча.

«Нанси» справился с «Парижем», «Элан Шалон» обыграл «Булазак».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Париж – 8-3, Нантер – 8-3, Страсбур – 7-3, Элан Шалон – 7-4, Бурк – 6-4, Ле-Ман – 6-5, Нанси – 6-5, Шоле – 5-5, Лимож – 4-7, Дижон – 4-7, Булазак – 3-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-8, Сен-Кантен – 2-9, Ле-Портель – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
