Майкл Томпсон: «Клэй застрял в чистилище. «Даллас» проиграет 10 матчей подряд»
Майкл Томпсон высказался о ситуации в «Далласе».
«Клэй думал, что с Лукой и Кайри у него будет шанс снова попасть в финальную серию. Когда Лука ушел, я сказал ему, что с приходом Энтони Дэвисом у него все еще есть шанс. Но потом травмировался Дэвис. Потом травмировались Гэффорд и Лайвли.
Клэй застрял в чистилище. Если они зацепятся за 10-е место, это будет история года в НБА. Я думаю, они проиграют 10 матчей подряд», – сказал отец Клэя Томпсона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN Los Angeles в соцсети X
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