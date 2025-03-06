Майкл Томпсон: «Клэй застрял в чистилище. «Даллас» проиграет 10 матчей подряд»

Майкл Томпсон высказался о ситуации в «Далласе».

«Клэй думал, что с Лукой и Кайри у него будет шанс снова попасть в финальную серию. Когда Лука ушел, я сказал ему, что с приходом Энтони Дэвисом у него все еще есть шанс. Но потом травмировался Дэвис. Потом травмировались Гэффорд и Лайвли.

Клэй застрял в чистилище. Если они зацепятся за 10-е место, это будет история года в НБА. Я думаю, они проиграют 10 матчей подряд», – сказал отец Клэя Томпсона.