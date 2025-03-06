Кевин Дюрэнт: «Знаю, насколько игра важна для Кайри Ирвинга. Он вернется»
Кевин Дюрэнт эмоционально отреагировал на травму Кайри Ирвинга.
Форварда «Санз» спросили о бывшем партнере, получившем травму передней крестообразной связки, на пресс-конференции.
«Очень переживаю за моего друга. Знаю, насколько игра важна для него, насколько он любит баскетбол и все с ним связанное, как ему нравится выходить на площадку со своими одноклубниками. Он потрясающий партнер. Лучший.
Эта травма меня потрясла. Но у него сильная воля, он справится с этим и вернется, возможно, лучше, чем прежде. Желаю ему скорейшего восстановления», – заключил Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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