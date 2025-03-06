Кевин Дюрэнт: «Знаю, насколько игра важна для Кайри Ирвинга. Он вернется»

Кевин Дюрэнт эмоционально отреагировал на травму Кайри Ирвинга.

Форварда «Санз» спросили о бывшем партнере, получившем травму передней крестообразной связки, на пресс-конференции.

«Очень переживаю за моего друга. Знаю, насколько игра важна для него, насколько он любит баскетбол и все с ним связанное, как ему нравится выходить на площадку со своими одноклубниками. Он потрясающий партнер. Лучший.

Эта травма меня потрясла. Но у него сильная воля, он справится с этим и вернется, возможно, лучше, чем прежде. Желаю ему скорейшего восстановления», – заключил Дюрэнт .