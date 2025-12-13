Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты

Сегодня, 13 декабря, в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.

АЕК крупно проиграл «Панатинаикосу», «Ираклис» уступил «Арису». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Панатинаикос – 8-1, ПАОК – 6-2, Перистери – 5-3, АЕК – 5-4, Промитеас – 5-5, Ираклис – 4-5, Миконос – 4-5, Арис – 4-5, Кардицас – 3-6, Марусси – 2-6, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.