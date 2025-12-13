Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
Сегодня, 13 декабря, в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.
АЕК крупно проиграл «Панатинаикосу», «Ираклис» уступил «Арису».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Панатинаикос – 8-1, ПАОК – 6-2, Перистери – 5-3, АЕК – 5-4, Промитеас – 5-5, Ираклис – 4-5, Миконос – 4-5, Арис – 4-5, Кардицас – 3-6, Марусси – 2-6, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости