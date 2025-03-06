«Сперс», «Мэвс», «Тимбервулвс», «Рокетс», «Лейкерс» и «Хит» будут пытаться выменять Кевина Дюрэнта

Названы шесть претендентов на Кевина Дюрэнта.

Источник в НБА сообщил Hoops Wire, что «Сан-Антонио », «Даллас », «Миннесота», «Хьюстон», «Лейкерс » и «Майами » будут пытаться выменять Кевина Дюрэнта у «Финикса» в это межсезонье.

Дюрэнт заработает 54,7 млн ​​долларов в следующем сезоне в последний год своего контракта. Ожидается, что «Финикс» обменяет звездного форварда этим летом.

Дюрэнт — четырехкратный лучший бомбардир лиги, двукратный чемпион, двукратный MVP финальной серии и MVP лиги.