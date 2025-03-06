«Сперс», «Мэвс», «Тимбервулвс», «Рокетс», «Лейкерс» и «Хит» будут пытаться выменять Кевина Дюрэнта
Названы шесть претендентов на Кевина Дюрэнта.
Источник в НБА сообщил Hoops Wire, что «Сан-Антонио», «Даллас», «Миннесота», «Хьюстон», «Лейкерс» и «Майами» будут пытаться выменять Кевина Дюрэнта у «Финикса» в это межсезонье.
Дюрэнт заработает 54,7 млн долларов в следующем сезоне в последний год своего контракта. Ожидается, что «Финикс» обменяет звездного форварда этим летом.
Дюрэнт — четырехкратный лучший бомбардир лиги, двукратный чемпион, двукратный MVP финальной серии и MVP лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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