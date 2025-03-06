Пол Джордж пропустит матч против «Бостона» из-за болей в паху

Пол Джордж не сможет сыграть в матче против «Бостона».

Звездный форвард пропустит сегодняшний матч против действующего чемпиона из-за болей в паху.

«Сиксерс» проведут встречу без Джорджа и Тайриза Макси (спина), а также без Джоэла Эмбиида, Джареда Маккейна и Эрика Гордона, которые выбыли до конца сезона.