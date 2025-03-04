Гершон Ябуселе о продолжении карьеры: «Летом изучу все варианты»

Французский форвард собирается изучить варианты продолжения карьеры.

«Я никогда не был в подобной ситуации, поэтому понятия не имею, как все обернется, но с нетерпением жду лета. Конечно, переговоры будут долгими, такое решение не принимается за один день. Я выделю себе время и изучу варианты. Иметь такую возможность и шанс вернуться – этому я определенно рад», – заключил Гершон .

В текущем сезоне 29-летний форвард «Сиксерс» проводит на площадке в среднем 26,4 минуты, набирая 10,7 очка и 5,5 подбора.

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори намекал о желании сохранить Ябуселе в составе.