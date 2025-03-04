Чендлер Парсонс: «Джоэл Эмбиид раздумывал над прохождением процедуры, которую проходил Кобе»

Парсонс рассказал, что Эмбиид рассматривает разные варианты лечения.

«Есть основные специалисты по травмам коленей: есть доктор Нил Элатрахе, есть Райли Уильямс в Нью-Йорке. Большинство команд и агентов захотят собрать несколько мнений. Может, два, три, в случае Джоэла – четыре, пять. И я разговаривал с ним об этом. Он размышлял о поездке в Германию, чтобы пройти ту же процедуру, что проходил Кобе.

Есть разные методы для уменьшения боли, но если требуется хирургическое вмешательство, то придется делать операцию», – сказал Парсонс.

Кобе Брайант летал в Германию в 2011 и 2013 годах, чтобы пройти PRP-терапию, которая заключается в введении пациенту обогащенной тромбоцитами плазмы.