Кармело Энтони: «Они поменялись ролями. Теперь Леброн Джеймс — это Энтони Дэвис, а Лука — это Леброн»

Кармело Энтони рассказал о влиянии Луки Дончича на игру «Лейкерс».

«Я никогда не видел Леброна таким счастливым, как сейчас.

С Лукой они стали командой, сконцентрированной на защите. Леброн понимает, как играть с Лукой. Они расширили свою защиту. Вандербильт играет по всей площадке. Остин Ривз превратился в особенного игрока. И они просто позволяют Луке делать то, что он умеет.

Все стали раздавать передачи. Леброн играл на Энтони Дэвиса . Лука способен делать точно такие же передачи. Они поменялись ролями. Теперь Леброн Джеймс — это Энтони Дэвис, а Лука — это Леброн», – сказал бывший игрок НБА .