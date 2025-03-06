Кармело Энтони: «Они поменялись ролями. Теперь Леброн Джеймс — это Энтони Дэвис, а Лука — это Леброн»
Кармело Энтони рассказал о влиянии Луки Дончича на игру «Лейкерс».
«Я никогда не видел Леброна таким счастливым, как сейчас.
С Лукой они стали командой, сконцентрированной на защите. Леброн понимает, как играть с Лукой. Они расширили свою защиту. Вандербильт играет по всей площадке. Остин Ривз превратился в особенного игрока. И они просто позволяют Луке делать то, что он умеет.
Все стали раздавать передачи. Леброн играл на Энтони Дэвиса. Лука способен делать точно такие же передачи. Они поменялись ролями. Теперь Леброн Джеймс — это Энтони Дэвис, а Лука — это Леброн», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 7PM in Brooklyn в соцсети X
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