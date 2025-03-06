«Гилджес-Александер, Брансон, Карри, Дончич, Каннингем». Кендрик Перкинс назвал Топ-5 разыгрывающих
Кендрик Перкинс назвал пятерку лучших разыгрывающих в НБА.
В нее вошли Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Лука Дончич («Даллас») и Кейд Каннингем («Детройт»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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