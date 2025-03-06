  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гилберт Аренас: «Лука Дончич станет третьим в истории НБА, кто в среднем будет набирать трипл-дабл за сезон»
9

Гилберт Аренас: «Лука Дончич станет третьим в истории НБА, кто в среднем будет набирать трипл-дабл за сезон»

Гилберт Аренас заявил, что у Луки Дончича все еще огромный потенциал для роста.

«Лука Дончич станет третьим в истории НБА, кто в среднем будет набирать трипл-дабл за сезон.

Просто подумайте о потенциале этого игрока. Мы говорим о парне, который все еще находится в любительском режиме, он находится в любительском режиме в 25 лет. Он не достиг своего пика, он даже не на второй стадии, он все еще пытается разобраться в этой игре. Это просто реальная реакция, это не изучение игры, это не диктовка игры. Он еще не в этом режиме, это просто он и его природные способности», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoГилберт Аренас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гилджес-Александер, Брансон, Карри, Дончич, Каннингем». Кендрик Перкинс назвал Топ-5 разыгрывающих
16вчера, 13:52Фото
Рик Бьюкер: «Леброн Джеймс не претендует на награду MVP»
11вчера, 08:46
«Это их версия Юдониса Хаслема». Инсайдер Йован Буха объяснил, почему «Лейкерс» не отчислят Маркиффа Морриса
85 марта, 19:05
Джеймс Уорти о Леброне Джеймсе и Луке Дончиче: «Как будто два Мэджика Джонсона на площадке»
95 марта, 16:19
Главные новости
«Мэджик» забили данк после финальной сирены в матче с «Чикаго»
9 минут назад
63 очка Джеймса и Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» в овертайме
753 минуты назадВидео
Чарльз Баркли о Кендрике Перкинсе и ESPN: «Дураки с другого канала только и говорят о «Лейкерс»
10сегодня, 06:51
НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» на выезде вырвал победу у «Бруклина» и другие матчи
374сегодня, 06:30
Джейлен Брансон получил травму голеностопа в овертайме с «Лейкерс»
20сегодня, 06:17
Брайан Уиндхорст: «Никакой гонки за MVP нет. Гилджеса-Александера недооценивают»
12сегодня, 06:11
Райан Руссилло: «Ламело мешает «Шарлотт»
5сегодня, 05:56
Марк Кьюбан об обмене Дончича: «Просто заключите сделку получше»
12сегодня, 05:50
Трэй Янг восьмой раз за сезон набрал минимум 20+15
1сегодня, 05:05Видео
Джейсон Тейтум набрал 35 очков в игре с «Филадельфией»
1сегодня, 04:56
Ко всем новостям
Последние новости
Бросок Карри с разворота от логотипа стал самым ярким моментом дня в НБА
19 минут назадВидео
Стефен Карри положил сумасшедший бросок с центра площадки
325 минут назадВидео
Стивен Эй Смит: «Карри нужно рассматривать среди величайших в истории»
3сегодня, 06:25
Пол Пирс: «Леброн – величайший атлет в истории»
8сегодня, 06:04
Деандре Джордан признался, что «Лейкерс» – принципиальный соперник для «Наггетс»
2сегодня, 05:42
Джефф Тиг: «Шак бы уничтожил Йокича»
20сегодня, 05:36
Стив Керр – о предложении возглавить «Никс»: «Меня бы уволили через два года»
1сегодня, 05:29
Крис Уэббер не включил Тима Данкана в список лучших мощных форвардов
14сегодня, 05:21
Чарльз Баркли: «Кливленд» будет в финале. Гарантирую»
8сегодня, 05:12
Куин Снайдер вернулся после болезни
сегодня, 04:48