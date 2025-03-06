Гилберт Аренас: «Лука Дончич станет третьим в истории НБА, кто в среднем будет набирать трипл-дабл за сезон»

Гилберт Аренас заявил, что у Луки Дончича все еще огромный потенциал для роста.

«Лука Дончич станет третьим в истории НБА, кто в среднем будет набирать трипл-дабл за сезон.

Просто подумайте о потенциале этого игрока. Мы говорим о парне, который все еще находится в любительском режиме, он находится в любительском режиме в 25 лет. Он не достиг своего пика, он даже не на второй стадии, он все еще пытается разобраться в этой игре. Это просто реальная реакция, это не изучение игры, это не диктовка игры. Он еще не в этом режиме, это просто он и его природные способности», – сказал бывший игрок НБА .