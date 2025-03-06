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Рик Бьюкер: «Леброн Джеймс не претендует на награду MVP»

Рик Бьюкер оценил сезон Леброна Джеймса.

«Лейкерс» удивили всех, Леброн Джеймс невероятен. Но он не претендует на награду MVP. Давайте не будем перегибать палку. До февраля было непонятно, кто лучший игрок в команде, он или Энтони Дэвис. Теперь, спорно, но он все же опять не лучший игрок в составе.

Он великолепен с учетом 40-летнего возраста. Всегда был Топ-2 игроком своей команды, помогает им идти вторыми на Западе. Но у него были Энтони Дэвис и теперь Лука Дончич.

Кто рядом с Шэем Гилджес-Александером? Джейлен Уильямс, который впервые попал на Матч всех звезд? С Николой Йокичем? Джамал Мюррэй, который вообще на этот матч не попадал?

Я не пытаюсь принизить Леброна. Но мы перевозбудились и задрали оценочную планку слишком высоко», – заключил обозреватель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Speak
logoЛука Дончич
logoДжейлен Уильямс
logoЛеброн Джеймс
logoДжамал Мюррэй
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoЛейкерс
logoНикола Йокич
logoШэй Гилджес-Александер
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