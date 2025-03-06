Первые майки Майкла Джордана и Кобе Брайанта в НБА могут быть проданы на аукционе за 20 млн долларов
Первые майки Майкла Джордана и Кобе Брайанта будут выставлены на аукционе.
Первые игровые майки Майкла Джордана и Кобе Брайанта в НБА скоро будут доступны для покупателей на аукционе Sotheby’s. По оценке экспертов, майки могут вместе принести до 20 миллионов долларов.
По данным TMZ Sports, на аукцион будет выставлена майка Джордана с его предсезонного дебютного матча 5 октября 1984 года, когда новичок «Буллс» набрал 16 очков в «Пеория Сивик Центре» в Иллинойсе. На майке также есть автограф Джордана.
Вторая выставленная майка была на Брайанте в его дебютном матче регулярного чемпионата 3 ноября 1996 года, когда 18-летний игрок — самый молодой игрок, когда-либо участвовавший в матче НБА на тот момент — сыграл за «Лейкерс» в матче против «Миннесоты» в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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