Дрэймонд Грин: «Никто в истории НБА не требовал такого внимания и планирования в защите, как Стеф Карри»
«100% достоин упоминания. Когда речь идет о том, что он делает на баскетбольной площадке. Со всем уважением к Леброну Джеймсу и Майклу Джордану, никто в истории НБА не требовал столько внимания и планирования в защите, сколько требует Стеф Карри.
В финале НБА против «Кливленда» я делал полностью открытые лэй-апы и данки в быстрых атаках, потому что он бежал на периметр, и соперник предпочитал отнять у него возможность открытой «трешки».
На 16-й год в лиге противники продолжают иногда отправлять 3-4 защитника, чтобы закрыть его.
Современная игра смоделирована по нему. Нынешний стиль появился из-за Стефа Карри. Он настолько выделялся, что все команды решили, что им нужен кто-то подобный. Так что он безусловно участвует в разговоре о величайшем игроке всех времен», – заключил Грин на своем подкасте.
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