Гэри Пэйтон о противостоянии с Майклом Джорданом: «Я не отступил. Я не испугался»

Гэри Пэйтон заявил, что не испугался противостояния с Майклом Джорданом в 1996-м.

Легенда НБА Гэри Пэйтон в подкасте Knuckleheads рассказал о своей реакции на эпизод документального сериала «Последний танец», где Майкл Джордан рассказывает о противостоянии с ним в финальной серии плей-офф 1996 года.

«Это был его продакшн. Верно? Я бы даже перестал его уважать, если бы он сказал что-то другое. Это его продакшн. В фильме он хихикает и смеется, потому что я тоже хихикал и смеялся, все знают, что это было хорошее противостояние.

Я не отступил. Я не испугался. Мы играли в баскетбол одинаково. Когда я переключился на него, многое изменилось. Я не говорю, что мы бы выиграли, если бы я стал опекать его раньше, но это было хорошее соперничество.

Фил Джексон отлично поработал. В то время я часто менял позицию и выполнял много разных задач, и он поставил против меня более высокого защитника, потому что я часто играл в трехсекундной зоне и у меня это хорошо получалось в той серии. И мне пришлось играть против Скотти Пиппена, который был более крупным парнем. Я не мог играть спиной к кольцу, и мне пришлось играть лицом к нему, а он был очень быстрым.

Но я никогда не переживал по этому поводу. Майкл знал, что я могу защищаться против него, что я не боюсь его. Дело в том, что нашей целью в той серии было не проиграть. А когда мы начали понимать, что можем победить их, было слишком поздно, мы проигрывали 0-3. Мы победили их два раза с разницей в 20 очков или больше. А потом, когда приехали в Чикаго, было слишком поздно. Мы проиграли первый или второй матч с разницей всего в четыре очка, а в шестом матче уже просто не смогли с ними справиться», – рассказал Пэйтон.