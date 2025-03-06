Яннис Адетокумбо взял планку в 20 тысяч очков за карьеру и собирается дойти до 30
Форвард «Милуоки» добился знакового показателя.
В матче с «Далласом» (137:107) Яннис Адетокумбо набрал 32 очка и взял планку в 20000 за карьеру в регулярных сезонах.
Форвард стал 52-м игроком, которому это удалось и 6-м самым молодым (30 лет, 89 дней) после Леброна Джеймса, Кевина Дюрэнта, Кобе Брайанта, Уилта Чемберлена и Майкла Джордана.
Все 5 опередивших его баскетболистов добрались до отметки в 30 тысяч.
«Я тоже там буду. Обязательно. 1000%. Пока не знаю как, но буду работать над этим каждый день и добьюсь этого», – заявил Адетокумбо на пресс-конференции.
В списке игроков с 30 тысячами очков на данный момент находятся 8 человек. К уже перечисленным 5 присоединились Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун и Дирк Новицки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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