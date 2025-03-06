Стив Керр: «Стеф Карри – величайший баскетболист в истории с точки зрения мастерства»

Стив Керр прокомментировал место Стефа Карри в истории НБА.

«Стеф Карри – самая уникальная суперзвезда всех времен. Он сломал все барьеры. Изменил игру. До сих пор остается неповторимым.

Когда начинается разговор о величайшем баскетболисте, все выбирают чудеса генетики. Леброн Джеймс , Майкл Джордан , Уилт Чемберлен и другие.

Стеф не входит в этот перечень. Но с точки зрения его навыков нет никакого сравнения. Он величайший в истории в плане мастерства», – заключил главный тренер «Голден Стэйт ».