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Карл-Энтони Таунс покинул расположение «Нью-Йорка» по личным причинам

Сроки возвращения Карла-Энтони Таунса в состав «Никс» остаются неизвестны.

Центровой «Нью-Йорка» во вторник пропустил матч против «Голден Стэйт» (102:114) по личным причинам. Главный тренер команды Том Тибодо не смог ответить на вопрос о сроках возвращения Таунса в команду.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу овтетить, потому что я просто не знаю. Так что он вернется, когда будет готов вернуться. Мы, очевидно, хотим, чтобы он вернулся. Но сейчас ему нужно время», – сказал Тибодо.

Девушка Таунса, Джордин Вудс, на днях написала в социальных сетях: «Чертов рак».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoНью-Йорк
logoТом Тибодо
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