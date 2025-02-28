Прешес Ачиува: «Я победитель. Сделаю все ради победы»
Команда столкнулась с проблемами в передней линии из-за травм. В последнем матче с «Филадельфией» форвард был вынужден исполнять обязанности центрового из-за травм Карла-Энтони Таунса и заменившего его новичка Ариэля Хукпорти.
«Я просто выхожу на паркет и играю, потому что я победитель. Горжусь тем, что показываю победный баскетбол, и сделаю все ради этого. Моя универсальность заключается в том, что я могу играть на нескольких позициях, на разных сторонах площадки. Показал это и в последнем матче.
Подвернулась возможность сыграть важную роль, я понял свою задачу. Заменил Таунса. Защита кольца, подборы, чтение игры в обороне и нападении. Все, что нужно команде», – поделился Ачиува.
Форвард набирает 7 очков и 6,1 подбора в среднем в матчах этого сезона.
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