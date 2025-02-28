«Джимми спас «Голден Стэйт», Лука – «Лейкерс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Среди его наблюдений за последние 10 матчей :

Большая «С» означает тренера («coach») года.

Баскетбол Де-етройта!

Лука спас «Лейкерс ».

«Нью-Йорк » – худшая защита за пределами Финикса.

Карл-Энтони Таунс на 5-й позиции выглядит печально.

«Орландо» и «Хьюстон» не могут набирать очки.

«Финикс» и «Филадельфия» не могут вообще ничего.

«Селтикс», «Оклахома» и «Денвер» в полном порядке.