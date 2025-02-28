«Джимми спас «Голден Стэйт», Лука – «Лейкерс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений за последние 10 матчей:
Большая «С» означает тренера («coach») года.
Баскетбол Де-етройта!
Джимми спас «Голден Стэйт».
«Нью-Йорк» – худшая защита за пределами Финикса.
Карл-Энтони Таунс на 5-й позиции выглядит печально.
«Орландо» и «Хьюстон» не могут набирать очки.
«Финикс» и «Филадельфия» не могут вообще ничего.
«Селтикс», «Оклахома» и «Денвер» в полном порядке.
А вот «Клипперс» катятся вниз.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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