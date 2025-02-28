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«Джимми спас «Голден Стэйт», Лука – «Лейкерс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений за последние 10 матчей:

  1. Большая «С» означает тренера («coach») года.

  2. Баскетбол Де-етройта!

  3. Джимми спас «Голден Стэйт».

  4. Лука спас «Лейкерс».

  5. «Нью-Йорк» – худшая защита за пределами Финикса.

  6. Карл-Энтони Таунс на 5-й позиции выглядит печально.

  7. «Орландо» и «Хьюстон» не могут набирать очки.

  8. «Финикс» и «Филадельфия» не могут вообще ничего.

  9. «Селтикс», «Оклахома» и «Денвер» в полном порядке.

  10. А вот «Клипперс» катятся вниз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoЛейкерс
logoДенвер
logoОрландо
logoКлипперс
logoБостон
logoНБА
logoФиладельфия
logoГолден Стэйт
logoКенни Эткинсон
logoКарл-Энтони Таунс
logoНью-Йорк
logoЛука Дончич
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logoДетройт
logoФиникс
logoДжимми Батлер
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