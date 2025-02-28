«Гонка за MVP». Никола Йокич вернул 1-е место, Джейсон Тейтум оказался в Топ-3

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Никола Йокич вернул себе место на вершине рейтинга. Сербский центровой провел матч с 19 передачами и оформил трипл-дабл с 32 очками при 13 точных из 16 бросков с игры. Йокич добивается трипл-дабла в 21% матчей в своей карьере.

Джейсон Тейтум отдал 33 результативные передачи за последние 4 встречи и набрал 40 очков в феврале в крупной победе над «Никс» (131:104).

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