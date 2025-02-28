«Гонка за MVP». Никола Йокич вернул 1-е место, Джейсон Тейтум оказался в Топ-3
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
Никола Йокич вернул себе место на вершине рейтинга. Сербский центровой провел матч с 19 передачами и оформил трипл-дабл с 32 очками при 13 точных из 16 бросков с игры. Йокич добивается трипл-дабла в 21% матчей в своей карьере.
Джейсон Тейтум отдал 33 результативные передачи за последние 4 встречи и набрал 40 очков в феврале в крупной победе над «Никс» (131:104).
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 2);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 1);
Джейсон Тейтум («Бостон», 4);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Леброн Джеймс («Лейкерс», 6);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 7);
Донован Митчелл («Кливленд», 10);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 5);
Кейд Каннингем («Детройт»);
Джарен Джексон («Мемфис», 8);
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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