Ариэль Хукпорти пропустит 4-6 недель из-за разрыва мениска
Ариэль Хукпорти выбыл из-за разрыва мениска.
Центровой «Нью-Йорка» Ариэль Хукпорти получил разрыв мениска левого колена и, как ожидается, пропустит от 4 до 6 недель.
22-летний новичок, выбранный 58-м на драфте-2024 НБА, в среду впервые вышел в стартовой пятерке «Никс» из-за проблем с левым коленом у Карла-Энтони Таунса. Хукпорти вышел на 16 минут, набрав 8 очков, 2 подбора и 1 блок-шот.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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