Ариэль Хукпорти пропустит 4-6 недель из-за разрыва мениска

Ариэль Хукпорти выбыл из-за разрыва мениска.

Центровой «Нью-Йорка » Ариэль Хукпорти получил разрыв мениска левого колена и, как ожидается, пропустит от 4 до 6 недель.

22-летний новичок, выбранный 58-м на драфте-2024 НБА , в среду впервые вышел в стартовой пятерке «Никс» из-за проблем с левым коленом у Карла-Энтони Таунса. Хукпорти вышел на 16 минут, набрав 8 очков, 2 подбора и 1 блок-шот.