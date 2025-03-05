Джеймс Уорти о Леброне Джеймсе и Луке Дончиче: «Как будто два Мэджика Джонсона на площадке»

Джеймс Уорти сравнил Леброна Джеймса и Луку Дончича с двумя Мэджиками Джонсонами.

«Великие игроки умеют налаживать взаимодействие естественным путем. Леброн – отличный распасовщик. Лука – отличный распасовщик. Они всегда представляют угрозу, когда мяч у них в руках.

Как будто два Мэджика Джонсона на площадке», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс ».