Лука Дончич и Джарред Вандербилт выказали недовольство неспортивным фолом Брюса Брауна

Брюс Браун получил неспортивный фол 1-й степени за остановку Далтона Кнехта.

Кнехт оказался на паркете в результате быстрой атаки, в которой Браун схватил его за руку в прыжке. Лука Дончич оттолкнул защитника «Пеликанс» от лежащего игрока, а Джарред Вандербилт ввязался в короткую стычку, которая привела к кратковременному участию других игроков и персонала команд.

Браун получил неспортивное замечание 1-й степени и технический фол. Также техническое замечание досталось Джарреду Вандербилту.

Матч завершился победой «Лейкерс » со счетом 136:115.