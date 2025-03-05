Лука Дончич и Джарред Вандербилт выказали недовольство неспортивным фолом Брюса Брауна
Брюс Браун получил неспортивный фол 1-й степени за остановку Далтона Кнехта.
Кнехт оказался на паркете в результате быстрой атаки, в которой Браун схватил его за руку в прыжке. Лука Дончич оттолкнул защитника «Пеликанс» от лежащего игрока, а Джарред Вандербилт ввязался в короткую стычку, которая привела к кратковременному участию других игроков и персонала команд.
Браун получил неспортивное замечание 1-й степени и технический фол. Также техническое замечание досталось Джарреду Вандербилту.
Матч завершился победой «Лейкерс» со счетом 136:115.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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